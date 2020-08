Torino: Conte si congratula con agente che ha salvato donna da violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha telefonato all'agente di polizia Vincenzo Maria Tripodi per congratularsi per la professionalità dimostrata in occasione di una richiesta d'aiuto arrivata da parte di una giovane sudamericana minacciata dal compagno. Tripodi, 27 anni, da quando era bambino ha sempre sognato di diventare un agente di polizia. Da Reggio Calabria è andato alla scuola di Polizia di Peschiera del Garda per il corso di formazione e, a dicembre, ha ottenuto il suo primo incarico a Torino. Lo hanno assegnato alla centrale operativa della Questura ed era di turno anche domenica sera, quando è arrivata l'insolita telefonata di una donna dall'accento sudamericano: "Buonasera, vorrei ordinare una pizza". Contemporaneamente sul monitor del computer è comparsa l'annotazione dell'operatore del numero unico di emergenza 112, che segnalava la chiamata come "possibile richiesta di aiuto". A quel punto Vincenzo ha messo in pratica il protocollo per la gestione dei casi di emergenza. "Le ho domandato se fosse consapevole di aver contattato la Polizia e, dopo il primo 'sì', le ho chiesto se stesse bene. Ma la risposta è stata negativa", ha raccontato. E così è scattato l'intervento delle volanti della Questura che in pochi minuti hanno raggiunto la casa della donna, salvandola dalle violenze. (Com)