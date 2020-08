Rifiuti: Regione Lazio, Consiglio approva il nuovo Piano 2019/2025 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano rifiuti mira a raggiungere il 70 per cento di raccolta differenziata nel Lazio entro il 2025. Attualmente la differenziata a livello regionale è al 47,3 per cento, con un aumento di oltre 25 punti percentuali negli ultimi sette anni, mentre per la prima volta dal 2003 è diminuita la produzione di rifiuti nel Lazio, scendendo sotto i 3 milioni di tonnellate all’anno (riduzione di 53.000 tonnellate). "Nel prossimo triennio - si continua a leggere nella nota della Regione Lazio - verranno investite ulteriori risorse, pari ad oltre 50 milioni di euro, per sostenere i Comuni nell'applicazione della Tarip, nella creazione di isole ecologiche e di centri di compostaggio. Saranno promosse agevolazioni per imprese e Comuni che riducono la produzione di rifiuti, verrà favorita la realizzazione di centri per il riuso, oltre ad una serie di misure e di iniziative per tutte le tipologie di rifiuti". (segue) (Com)