Rifiuti: Buschini, Piano regionale apre nuova stagione per Lazio nel rispetto di province (2)

- "Un Piano innovativo – ha sottolineato Buschini – che riequilibra anche il 'peso' di Roma nella gestione dei rifiuti verso gli altri territori del Lazio e che consente ai Comuni di poter esercitare, nel migliore dei modi, le proprie dirette competenze. Voglio sottolineare il grande lavoro portato avanti dagli uffici del Consiglio regionale, dall'assessore Massimiliano Valeriani, così come dai gruppi politici, sia di maggioranza che delle opposizioni che con grande maturità e serietà hanno aperto un confronto costruttivo su un provvedimento molto complesso e delicato che disegna il Lazio del futuro – ha concluso Buschini - in un ambito vissuto spesso come emergenza dalle nostre comunità". (Com)