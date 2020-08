Intesa Sanpaolo: precisazione su variazione capitale sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo rende noto che, "a precisazione di quanto comunicato in data odierna in ordine alla variazione del capitale sociale per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni ordinarie di Ubi Banca, l'aumento di capitale - cui si è data esecuzione all'esito del Consiglio di amministrazione del 3 agosto che ha verificato l'avveramento (o rinuncia) delle condizioni dell'Offerta - si è perfezionato mediante l'emissione delle nuove azioni Intesa Sanpaolo con efficacia e negoziabilità contestuali con il regolamento dell'Offerta avvenuto oggi, 5 agosto". (Com)