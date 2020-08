Usa: fonti stampa, probabili Harris o Biden come vice di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcune persone vicine al comitato elettorale di Joe Biden Joe Biden la sua scelta per il ruolo di vicepresidente, o "running mate", si è ridotta alle senatrici Kamala Harris e Susan Rice. Lo riporta il sito "Axios". Secondo il sito tuttavia alla fine sarà Biden a decidere e molti dirigenti del comitato non vogliono ancora esporsi. La scelta del candidato democratico alla Casa Bianca non verrà comunicata in ogni caso prima del 17, quando inizierà la convention nazionale del Partito democratico, e le cose potrebbero ancora cambiare. Al terzo posto delle favorite c'è Karen Bass, deputata della California che tuttavia è stata criticata per le sue opinioni passate su Cuba e Scientology. Quello che "funzionerebbe" di Harris sarebbe invece il suo passato da procuratore, che potrebbe aiutarla a convincere i segmenti elettorali preoccupati per la sicurezza. Rice invece convince l'entourage di Obama e sua moglie Michelle, per i suoi trascorsi alla Casa Bianca.(Nys)