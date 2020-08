Canada: ministro delle finanze organizzerà telefonata tra multilaterale su impatto Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze canadese, Bill Morneau, ha scritto su Twitter che avrebbe ospitato una telefonata con le controparti di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda per discutere l'impatto economico della pandemia Covd-19. Morneau ha twittato che i partecipanti stavano anche cercando di capire come "lavorare insieme per garantire una ripresa di successo", ma non ha fornito ulteriori dettagli. (Nys)