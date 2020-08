Usa: Biden, l'accordo commerciale di "fase uno" con la Cina sta fallendo "miseramente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è intervenuto sulla gestione dei rapporti commerciali sempre più tesi tra gli Stati Uniti e la Cina da parte del presidente Donald Trump. L'accordo commerciale di Trump "fase uno" con la Cina sta fallendo "miseramente", ha detto Biden in una dichiarazione riportata dal "New York Times", dopo che i dati del dipartimento del Commercio Usa hanno mostrato che il deficit commerciale tra Stati Uniti e Cina è aumentato del cinque per cento, a 28,4 miliardi di dollari nel mese di giugno rispetto al mese precedente, confermando che Pechino è ben al di sotto dei suoi impegni per l'acquisto di beni statunitensi. Trump ha fatto della chiusura di questo squilibrio un pilastro del suo approccio alle relazioni con la Cina. Nell'ambito dell'accordo di Fase 1, la Cina si è impegnata a incrementare gli acquisti di beni statunitensi di circa 200 miliardi di dollari rispetto ai livelli del 2017, tra cui prodotti agricoli e manufatti, energia e servizi. La Cina, colpita dalla recessione globale del coronavirus, è molto indietro rispetto al ritmo necessario per raggiungere il suo obiettivo del primo anno di un aumento di 77 miliardi di dollari. Biden ha detto che l'attuale accordo commerciale è "inapplicabile" e "pieno di impegni vaghi, deboli e riciclati da Pechino", permettendo al Paese di continuare a "fornire sussidi dannosi alle sue imprese statali" e "rubare le idee degli Stati Uniti". (Nys)