Roma: Confermercio, Italia Nostra si occupi dei monopattini

- Il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco in una nota ritiene che “sarebbe preferibile che Italia Nostra invece di perdere tempo in sterili polemiche, come quella odierna sui tavolini, che dimostrano come questa Associazione non percepisca in alcun modo il grave momento economico che il Paese sta attraversando, si occupasse di chiedere una regolamentazione per i monopattini che stanno invadendo senza controllo la nostra città. Questo fenomeno sta mettendo infatti a repentaglio l’incolumità non solo dei fruitori dei mezzi ma anche dei cittadini che rischiano quotidianamente di essere investiti”. (Com)