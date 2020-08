Cile: parlamento approva legge su creazione nuovo Statuto antartico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base al nuovo statuto, viene inoltre "rafforzata la presenza dell'Esercito, della Marina e della Forza aerea come istituzioni operanti nel continente bianco", così come viene "intensificato il coordinamento con i ministeri della Difesa, dell'Ambiente, dell'Economia, della Tecnologia, e della Scienza e l'Innovazione". La normativa approvata, afferma il ministro Allamand, "fa parte di un'autentica politica di Stato, appoggiata trasversalmente da tutti i settori e nella quale partecipano il potere Esecutivo, quello Legislativo, e quello Giudiziario". "Viene ribadito che l'interesse nazionale permanente per l'Antartide è uno dei grandi obiettivi strategici del Cile", ha aggiunto quindi il ministro. L'approvazione in Cile dello statuto sull'Antartide coincide con un'iniziativa analoga votata questo martedì dal parlamento dell'Argentina relativa alla demarcazione dei limiti della piattaforma continentale nazionale, che nelle acque del Mare del Sud confina con quella cilena. (segue) (Abu)