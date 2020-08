Rifiuti: Regione Lazio, Consiglio approva il nuovo Piano 2019/2025 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i diversi casi illeciti che si sono registrati nella gestione del ciclo dei rifiuti "si è deciso di inserire tra gli obiettivi specifici del Piano anche il rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale e misure per la legalità e la sicurezza". La nota della Regione relativa mente all'approvazione del nuovo piano rifiuti si sofferma quindi sul problema ecomafie e non solo. "Uno strumento che sarà un aiuto importante nella gestione delle attività amministrativa, sia per i procedimenti autorizzatori da concedere e in rinnovo, che per la realizzazione di nuove strutture di trasformazione o trattamento sul territorio regionale. Un ulteriore piano di rafforzamento deve riguardare la tematica delle verifiche sugli impianti autorizzati, attraverso controlli in rete con altre autorità competenti, che possano ampliare la gamma degli accertamenti in ragione delle competenze di ciascun ente (Arpa Lazio, Asl, Carabinieri Forestali ecc.)". (Com)