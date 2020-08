Rifiuti: Zingaretti, Regione Lazio ha fatto suo dovere, ora basta furbizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Lazio anche sui rifiuti ha fatto il suo dovere. Meno rifiuti prodotti, più differenziata, nuovi impianti e sviluppo economia circolare. Ora basta furbizie. Tutti si devono assumere le proprie responsabilità per una gestione green del ciclo. I rifiuti non sono un problema, ma una risorsa”. Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti dopo l’approvazione oggi in Consiglio regionale del nuovo Piano Rifiuti 2019/2025. (Com)