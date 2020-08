Coronavirus: Fauci, vergogna se non saremo pronti per la prossima pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che la scoperta di un vaccino universale contro il coronavirus deve essere uno dei risultati da ottenere della lotta contro la pandemia. Parlando alla "Cnn", Fauci ha detto che sarà importante per la nazione prepararsi alla prossima pandemia sviluppando un vaccino universale "che ha la specificità contro tutti i coronavirus, così non dobbiamo anticipare la prossima volta che ciò accade". "Questa è la lezione che abbiamo imparato con l'influenza, ed è per questo che stiamo sviluppando un vaccino universale contro l'influenza. E faremo la stessa cosa con i coronavirus", ha detto Fauci. L'infettivologo ha detto anche che lui e la sua famiglia stanno ricevendo minacce di morte perché alla gente non piace quello che dice su Covid-19. "Ricevere minacce di morte per me e la mia famiglia e molestare le mie figlie al punto che devo chiedere delle guardie del corpo è semplicemente incredibile". E ha aggiunto che crisi come quella del Covid-19 tirano fuori il meglio e il peggio dalle persone. "Vergogna se non siamo preparati per la prossima pandemia di coronavirus", ha concluso.(Nys)