Rifiuti: Buschini, Piano regionale apre nuova stagione per Lazio nel rispetto di province

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato un atto "determinante e strategico per il Lazio come è il Piano rifiuti che fornisce le prescrizioni per tutti i territori nell'interesse dei cittadini, dell'ambiente e della funzionalità economica". Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, al termine della seduta che ha dato il via libera al Piano Rifiuti. "Il Piano è ispirato al potenziamento della differenziata e all'economia circolare, sulle linee guida dell'Unione europea e delle politiche green messe in atto dal Lazio. L'impianto del Piano - continua Buschini- recepisce le esigenze di tutte le province, dei territori, a cominciare da Frosinone, per cui si sottolinea la centralità di autosufficienza in tema di rifiuti e nel contempo si conferma la suddivisione in Ato per ciascuna area provinciale". (segue) (Com)