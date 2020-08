Usa: Pompeo, pronta risoluzione Onu su embargo armi contro l'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo "snapback" era stato previsto nell'accordo nucleare del 2015, nel caso in cui l'Iran avesse dimostrato di violare l'accordo, in base al quale riceveva miliardi di dollari di sgravio delle sanzioni in cambio di una riduzione del suo programma nucleare. "In un modo o nell'altro faremo in modo che l'embargo sulle armi venga esteso", ha detto Pompeo. "Non lasceremo che l'embargo sulle armi scada il 18 ottobre. Siamo profondamente consapevoli del fatto che lo snapback è un'opzione a disposizione degli Stati Uniti". Pompeo ha affermato anche che l'amministrazione statunitense offre una taglia da 10 milioni di dollari a chiunque contribuirà a fermare chi interferisce sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti di novembre (Nys)