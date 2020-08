Rifiuti: Patané (Pd), con nuovo Piano regione Lazio cambia passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata storica per il Lazio. Lo sostiene in una nota Eugenio Patané, Consigliere Dem e componente della Commissione Ambiente e Agricoltura alla Pisana. "Con l'approvazione di un Piano rifiuti, ambizioso e innovativo, da parte dell'Aula del Consiglio regionale, la Regione cambia finalmente passo e può avviarsi a risolvere una emergenza che si protrae da tanti anni. Abbiamo approvato un Piano Rifiuti di straordinaria importanza – prosegue Patané – perché tende innanzitutto a superare il criterio di economia lineare per abbracciare quello della economia circolare, così come i principi emanati dalla Comunità Europea impongono. È un Piano che si basa fondamentalmente su due elementi cardine: l'autosufficienza della nostra regione e la prossimità nel conferimento dei rifiuti". (segue) (Com)