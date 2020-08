Rifiuti: Patané (Pd), con nuovo Piano regione Lazio cambia passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo estremamente soddisfatti anche perché - Prosegue Patané-, nel corso della discussione in Aula, sono stati approvati alcuni nostri emendamenti che ritengo migliorativi del testo. A cominciare dalla istituzione della cabina di regia per il monitoraggio del Piano, tassello ineludibile per la gestione del regime transitorio, e dei distretti logistico ambientali, indispensabili per garantire l'effettivo passaggio dall'economia lineare a quella circolare, con la chiusura del ciclo dei rifiuti. Legato a questo stesso tema, la volontà di considerare le aree dei consorzi industriali quale fattore preferenziale per la localizzazione degli impianti, in modo tale che queste stesse aziende riutilizzino il rifiuto valorizzato". (Com)