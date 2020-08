Rifiuti: Vincenzi (Pd), Piano Regione Lazio determinate per fare di piaga una risorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del Piano Rifiuti 2019/2025 il Consiglio Regionale vara un "provvedimento importante e strategico che detta regole omogenee per Comuni, territori e cittadini, con l'obiettivo di trasformare quella che oggi è considerata una vera e propria piaga in un'opportunità di trasformazione in risorsa". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale del Lazio. "Ne beneficeranno i cittadini, l'ambiente e la vivibilità delle nostre città, attraverso il potenziamento degli impianti, il rilancio della differenziata, la valorizzazione dell'economia circolare, la promozione del riuso, in pieno accordo con le politiche green messe in atto dall'amministrazione Zingaretti e nel rispetto delle linee guida dell'Unione europea. Un grande lavoro di ascolto e raccordo fatto dall'assessore Valeriani insieme ai territori del Lazio, arricchito dalla discussione in Aula, che ribadisce la necessità da parte dei Comuni di esercitare le dirette competenze per raggiungere l'autosufficienza in tema di rifiuti, riequilibrando anche l'ingombrante incidenza di Roma nel rapporto con gli altri territori". (Com)