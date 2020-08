Ferentino: sindaco Pompeo, taglio del nastro per nuovo parcheggio con 117 stalli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un'opera che, come ha tenuto a sottolineare in una nota il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, "rende ancora più operativo e strategico uno snodo cruciale per la viabilità, dal momento che la posizione logistica permette, ora in comodità, di usufruire dell'autostrada, così come della superstrada Ferentino-Frosinone-Sora, nella sicurezza di parcheggiare i mezzi in modo assolutamente ordinato, senza creare pericoli per automobilisti e pedoni. Nonostante il lungo periodo di fermo, causato dall'emergenza Covid – ha sottolineato ancora il primo cittadino – la nostra città dimostra di saper tenere il passo con i tempi e con la modernità e quest'opera si inserisce appieno nel percorso di sviluppo e progresso che vedrà, nel prossimo futuro, anche una stazione della Tav. Orgogliosi, ancora una volta, di aver realizzato un'infrastruttura che servirà per l'intera area nord del territorio e che rappresenta un altro importante tassello per la crescita della nostra città che va veloce verso il futuro".