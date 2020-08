Libano: generale Del Col, Unifil pronta a sostenere autorità in questo momento difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Stefano Del Col, capo della missione e comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), ha offerto alle autorità del Libano il sostegno di Unifil per rispondere alle conseguenze delle devastanti esplosioni che si sono verificate ieri sera nella capitale Beirut, provocando finora almeno 135 morti e 5.000 dispersi. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Del Col ha dichiarato: “Durante questi tempi difficili Unifil è con il popolo libanese e sosteniamo i peacekeepers del Bangladesh con la nostra task force marittima che è stata colpita dalla devastante esplosione avvenuta a Beirut”. Nel messaggio Del Col ha sottolineato che Unifil è pronta a sostenere le autorità del Libano mentre affrontano le conseguenze di questa situazione. (Res)