Usa: Pompeo esprime solidarietà al primo ministro libanese

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha parlato oggi con il primo ministro libanese, Hassan Diab. Pompeo ha espresso le sue condoglianze al popolo del Libano per la tragica esplosione al porto di Beirut, che ha ucciso e ferito tantissime persone e ha causato distruzione in ampie parti di città. Il Segretario ha ribadito l'impegno statunitense "ad assistere il popolo libanese nell'affrontare le conseguenze di questo terribile evento." Il segretario ha inoltre sottolineato "la solidarietà e il sostegno degli Stati Uniti al popolo libanese che lotta per la dignità, la prosperità e la sicurezza che merita". (Nys)