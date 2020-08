Infrastrutture: Egitto informa Unione africana del rifiuto al riempimento unilaterale della diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha informato formalmente l'Unione africana (UA) formalmente in una lettera sul suo rifiuto di qualsiasi riempimento unilaterale della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), nonché di qualsiasi accordo non legalmente vincolante, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale egiziana “Mena”. Nella lettera, l'Egitto ha espresso “il rifiuto categorico” di qualsiasi riempimento unilaterale del bacino come avviato dall’Etiopia lo scorso 22 luglio. L'Egitto ha anche espresso il rifiuto di una proposta etiope di sostituire l'accordo con semplici "linee guida" non vincolanti. Nella lettera Il Cairo ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo giuridicamente vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga Gerd. (segue) (Cae)