Coronavirus: Moderna vuole far pagare il suo vaccino dai 32 ai 37 dollari a dose

- Una dose del vaccino sperimentale anticoronavirus di Moderna costerà tra i 32 e i 37 dollari a dose. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda farmaceutica, Stéphane Bancel, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". L'azienda utilizzerà un sistema di prezzi a più livelli e applicherà un prezzo inferiore per ordini di volume più elevato. L'azienda considera un piccolo ordine "in milioni" di dosi. Bancel ha detto che la società si farà pagare "ben al di sotto del valore" durante la pandemia, ma seguirà i prezzi di mercato una volta che il virus sarà sotto controllo e considerato endemico. "Lavoreremo con il mercato", ha detto Bancel, aggiungendo che l'azienda sta lavorando con i governi di tutto il mondo e altri "per garantire che un vaccino sia accessibile indipendentemente dalla capacità di pagare". "A Moderna, come molti esperti, crediamo che il virus non andrà via, e ci sarà la necessità di vaccinare le persone o di dare loro una spinta per molti anni a venire", ha detto Bancel. Moderna, un'azienda biotecnologica di Cambridge, con sede nel Massachussets, è una delle poche aziende con cui l'amministrazione Trump ha stipulato un contratto attraverso l'Operation Warp Speed, con quasi un miliardo di dollari di finanziamenti governativi. (Nys)