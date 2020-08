Ecuador: governo riceve autorizzazione da Cina per sorvegliare pescherecci in alto mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha concesso che le autorità ecuadoriane effettuino controlli su pescherecci battenti bandiera cinese e che in caso ci fossero sospetti di pesca illegale di informarne Pechino. La Cina, secondo Gallegos, si è impegnata ad adottare una politica da tolleranza zero verso i pescherecci cinesi che violino la legge e a punire severamente le società a cui le barche appartengono. Inoltre la Cina ha espresso la volontà di trovare una soluzione permanente alla questione attraverso i canali diplomatici a livello bilaterale e multilaterale, ha affermato Gallegos, ricordando che i due paesi fanno parte dell'Organizzazione regionale per la gestione della pesca nel Pacifico meridionale. (Bua)