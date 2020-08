Difesa: Polonia, attivato il comando del quinto Corpo dell'Esercito Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un giorno speciale, annunciamo l'attivazione del comando avanzato del quinto Corpo dell'esercito americano in Polonia, che porterà le nostre forze armate ancora più avanti e garantirà una migliore integrazione e ottimizzazione nei prossimi anni", ha dichiarato Georgette Mosbacher, ambasciatrice Usa a Varsavia, durante l'incontro con il ministro della Difesa polacco. L'ambasciatrice ha poi aggiunto: "In questi tempi segnati dalla pandemia di Covid-19, siamo particolarmente grati per tutti gli elementi che rafforzano la sicurezza e il senso di benessere". Secondo Mosbacher, "le relazioni tra Stati Uniti e Polonia continuano a svilupparsi mentre approfondiamo la nostra cooperazione militare, sia militare che civile. I soldati statunitensi sono ben addestrati, pronti a difendere gli alleati Usa e Nato e il fianco orientale della Nato". Il generale James McConville, parlando della riattivazione del quinto Corpo dell'esercito Usa, ha valutato che la posizione del comando di questo corpo posizionato in Polonia è "un fatto storico" e ha poi ricordato che si tratta di un corpo con un ricco passato che ha servito in Europa, tra gli altri in entrambe le guerre mondiali, ma anche durante la Guerra fredda e i conflitti in Kosovo, nonché in Afghanistan e Iraq. (segue) (Vap)