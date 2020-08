Libia-Italia: Sereni, nuova proposta Memorandum intesa verrà presentata ad autorità libiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova proposta del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere” tra Italia e Libia sarà sottoposto alle Autorità libiche per la prosecuzione del negoziato dall’ambasciatore d’Italia a Tripoli. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri, Marina Sereni, intervenendo oggi davanti alla commissione Esteri della Camera dei deputati, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. In merito al Memorandum d’intesa firmato il 2 febbraio 2017 dall’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj, la Sereni ha ricordato che l’Italia ha voluto intraprendere questo percorso di revisione con l’obiettivo ultimo di rinnovare l’intesa sulla base di alcuni principi sottolineati anche dal parlamento con la Risoluzione del 16 luglio: il miglioramento nel breve e medio termine delle condizioni dei migranti, con l’obiettivo del progressivo superamento del sistema dei centri; il rafforzamento dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani degli stessi migranti; il coinvolgimento delle Nazioni Unite, e in particolare di Unhcr e Oim, nella gestione di migranti, rifugiati e sfollati; il pieno e incondizionato accesso di operatori umanitari nei centri; il richiamo ripetuto ai diritti umani e al diritto internazionale; l’immediato rilascio dai centri di donne, bambini ed altri individui vulnerabili. (segue) (Res)