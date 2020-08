Libia-Italia: Sereni, nuova proposta Memorandum intesa verrà presentata ad autorità libiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sereni ha aggiunto che si è svolta su queste basi, lo scorso 2 luglio, una riunione del Comitato misto italo-libico per una prima sessione negoziale. “Abbiamo poi avviato una concertazione interministeriale, grazie alla quale abbiamo elaborato una nuova bozza di Memorandum. Il nostro Ambasciatore a Tripoli ha già ricevuto indicazioni di sottoporre il nuovo testo alle Autorità libiche per la prosecuzione del negoziato”. L’esercizio di revisione del Memorandum, ha ricordato la Sereni, si colloca in una fase di importante ripresa dei flussi migratori verso l’Italia. “I recenti sbarchi provenienti dalla Tunisia hanno riproposto con forza il tema del contrasto all’immigrazione irregolare. Anche per questa ragione abbiamo rinnovato la nostra esortazione all’Unione europea affinché aumenti il suo impegno al contrasto delle migrazioni irregolari, facendone una sua priorità”, ha precisato. (segue) (Res)