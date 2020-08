Libia-Italia: Sereni, nuova proposta Memorandum intesa verrà presentata ad autorità libiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra ha osservato che la revisione del Memorandum d'intesa che non "è un negoziato facile", rivelando che gli "interlocutori libici non hanno detto di sì su tutto" e ciò "a dimostrazione che vi è qualcosa di più serio e non una semplice promessa, un impegno, che poi si può non attuare". Per la Sereni quella in corso "è una trattativa vera". In questo contesto l'Italia ha preso nota "che ci sono differenze di posizione" anche sulla prospettiva di superamento del sistema attuale. "Il nostro obiettivo è quello di rinegoziare le condizioni per gestire la situazione migratoria avendo come riferimento le proposte Memorandum d'intesa e l'impegno dell'Unione europea", ha sottolineato la Sereni. (Res)