Legge elettorale: Pd, fondamentale riforma prima di referendum

- Il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo, in una nota, afferma: "come ribadito in questi giorni, per il Partito democratico è fondamentale, considerando anche la disponibilità degli alleati di governo, che prima del voto sul referendum ci sia almeno in un ramo del parlamento l'approvazione della riforma della legge elettorale. Si tratterebbe di un segnale importante al fine di assicurare che tutti i territori vengano rappresentati in Parlamento, cosa oggi molto a rischio con la legge vigente". (Com)