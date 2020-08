Rifiuti: Parisi, piano ideologico che non risolve gravi problemi Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano rifiuti "non risolve i problemi del Lazio. Nonostante il Consiglio regionale abbia approvato il nostro emendamento, che pone come priorità la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno della regione entro il 2025, il Piano non va in questa direzione e questo obiettivo non verrà rispettato". Così in una nota Stefano Parisi, consigliere regionale del Lazio. "Questo Piano è ideologicamente contro le imprese private –prosegue Parisi – promuove infatti la realizzazione di impianti esclusivamente in capo a soggetti pubblici. A nostro avviso il pubblico dovrebbe solo svolgere il ruolo di controllore e lasciar operare chi è veramente competente. Il documento inoltre scarica sui comuni le responsabilità di raggiungere gli obiettivi irrealistici di raccolta differenziata che si pone. Ma anche se riuscissimo ad arrivare a quel 70 per cento di raccolta differenziata previsto dal Piano, ce lo auguriamo ma è altamente improbabile, avremo comunque 500mila tonnellate di rifiuti da gestire: una parte verrà destinata in discarica, l'altra verrà esportata in altre regioni, con il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, per essere trattata nei termovalorizzatori. Proprio in quegli impianti tecnologicamente avanzati che nel Lazio non si vogliono realizzare. È una ipocrisia". (segue) (Com)