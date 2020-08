Rifiuti: Parisi, piano ideologico che non risolve gravi problemi Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta precludendo la possibilità di realizzare in futuro un secondo termovalorizzatore -continua Parisi-, indispensabile per la chiusura del ciclo dei rifiuti, si assume una enorme responsabilità e mette una seria ipoteca sull'insuccesso del Piano. Si preferisce invece riempire il territorio regionale di discariche, quelle sì fortemente inquinanti. Il Lazio continuerà nei prossimi anni ad essere sommerso dai rifiuti. Questo Piano - conclude Parisi- era l'occasione per risolvere il drammatico problema che affligge la nostra Regione e soprattutto Roma, sporca e degradata. Purtroppo però Zingaretti è subalterno alle politiche e alla cultura ideologica del Movimento 5 Stelle, tanto a livello nazionale quanto qui in Regione Lazio, e a farne le spese sono i cittadini. La peggiore politica sta prendendo il sopravvento sulla realtà. Questo Piano dei rifiuti non è degno della seconda regione d'Italia". (Com)