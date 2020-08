Sport: M5s, sinergia con Spadafora per migliorare testo riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo tenuto stamattina un incontro proficuo con il ministro Spadafora, il capo delegazione Bonafede e il capo politico Crimi, un incontro dove si è confermata la volontà di lavorare nella stessa direzione per fare ulteriori e significativi passi in avanti". Lo dichiarano in una nota congiunta Felice Mariani, Nicola Provenza, Manuel Tuzi e Simone Valente, tutti deputati del Movimento 5 Stelle e rappresentanti dell'area Sport. "Tutti noi - spiegano - riteniamo la riforma dello Sport un tassello prioritario ed irrinunciabile per il Paese e per l'intero comparto sportivo. Crediamo di poter contribuire a una riforma coraggiosa che rappresenti una svolta epocale nella politica sportiva italiana: nessuno ha intenzione di perdere quest'occasione. Lavoreremo con ancor più stretta sinergia, nei prossimi giorni, per fare in modo che il testo possa approdare in consiglio dei ministri al più presto dopo la pausa estiva". (Com)