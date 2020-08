Migranti: Orlando (Pd), toni e frasi inaccettabili da chi occupa cariche istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando, in una nota, afferma: "molto preoccupanti le parole di razzismo, di violenza e incitamento all'odio che arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Manifestazioni e parole che inquietano ancora di più quando sono pronunciate da persone che occupano ruoli nella pubblica amministrazione o in sedi istituzionali. Tutte le forze democratiche che coltivano il valore del rispetto, della tolleranza e dell'integrazione, prendano le distanze da frasi e toni squalificanti e inaccettabili". (Com)