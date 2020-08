Autostrade: Giacomoni (FI), domani Gualtieri in commissione Cdp rassicuri investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso di Cassa depositi e prestiti in Aspi, così come ampiamente previsto, "si sta dimostrando assai complicato e problematico. La conferma delle difficoltà 'nel proseguimento positivo delle trattative' giunta ieri da Atlantia pone ulteriori interrogativi ai quali domani, nel corso dell'audizione presso la commissione di vigilanza su Cdp, chiederemo al ministro dell'Economia di rispondere. Lo inviteremo a fornire chiarimenti sul valore di Aspi, dal quale dipende la definizione delle tariffe; sulla governance; sui tempi previsti per l'operazione". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti e membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (segue) (Com)