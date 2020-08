Autostrade: Giacomoni (FI), domani Gualtieri in commissione Cdp rassicuri investitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'audizione – spiega – riguarderà, inoltre, anche 'Patrimonio Destinato", istituito dal decreto rilancio e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che ha come obiettivo primario quello di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo messo in difficoltà dalla diffusione del Covid-19. Nel dettaglio, chiederò a che punto è il decreto attuativo e se il governo inserirà la nascita del Fondo sovrano italiano pubblico-privato tra le riforme urgenti per sostenere la nostra economia. Ma soprattutto inviterò il ministro a informare la Commissione sulla pericolosa tendenza alla statalizzazione avviata dall'esecutivo e il ruolo che rivestirà Cassa depositi e prestiti in questa strategia". (segue) (Com)