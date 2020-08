Libano-Egitto: Al Azhar annuncia invio forniture mediche e di soccorso a popolazione Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande imam di Al Azhar, uno dei più importanti centri di formazione dell’Islam sunnita con sede in Egitto, Ahmed al Tayyeb, ha annunciato l’invio urgente di forniture mediche e di soccorso in Libano per alleviare le ripercussioni delle esplosioni che ieri hanno devastato la capitale Beirut, provocando almeno 135 morti e 5.000 feriti. In una nota, Al Tayyeb ha sottolineato l'importanza della solidarietà verso il Libano in questa circostanza umanitaria, oltre a presentare tutto il sostegno necessario per alleviare gli effetti e i danni causati “da questa tragica esplosione”. Secondo Al Tayyeb, l’invio di aiuti è un “dovere umano e religioso che tutti i paesi arabi e islamici dovrebbero fare". Il carico umanitario sarà accompagnato da Mohamed al Mahrisawi, il presidente dell'Università islamica di Al Azhar insieme a un gruppo di medici.(Cae)