Lazio: Lena (Pd), 2 milioni per sicurezza urbana è atto concreto Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due milioni per la sicurezza urbana. "È stato appena pubblicato il bando, riservato ai comuni, per il finanziamento di progetti per l'installazione di impianti di videosorveglianza di aree pubbliche, di sistemi di gestione delle informazioni tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e servizi digitali, e per il recupero e la valorizzazione di aree urbane degradate". Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Costituzionali e Antimafia e componente della Commissione Salute della Regione Lazio. "Dei 2 milioni di euro disponibili, 500mila sono riservati a progetti presentati da Roma Capitale e dai suoi Municipi. Il recupero dello spazio urbano e del degrado ambientale è fondamentale per garantire il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita, soprattutto come strumento per contrastare la criminalità. Ancora un'iniziativa di buona politica da parte della nostra Regione, un atto concreto per rendere i cittadini più liberi e sereni, per aiutare le Forze dell'Ordine nel loro importante e quotidiano lavoro e per restituire spazi sicuri di condivisione a tutti. C'è tempo fino al 18 settembre per partecipare". (Com)