Zavoli: Rampelli, un maestro del giornalismo

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia in una nota afferma: "il nostro cordoglio per la scomparsa di Sergio Zavoli, giornalista di spessore, impegnato nelle inchieste come ci ricorda 'La notte della Repubblica' dove per la prima volta un giornalista libero accende una luce sugli anni di piombo, approfondendo con obiettività i fatti più tragici di quell'esperienza. Ci lascia un maestro del giornalismo italiano".(Com)