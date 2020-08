Mafia: Grasso, più concreta speranza di arrivare a verità su omicidio Agostino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Pietro Grasso (Leu) in un post su Facebook scrive: "Nino Agostino e Ida Castelluccio si erano sposati da poche settimane quando furono uccisi a Villagrazia di Carini. Era il 5 agosto 1989. Agostino era un abile poliziotto che ricercava latitanti e soltanto due mesi prima aveva contribuito a sventare l'attentato nei confronti del giudice Giovanni Falcone all'Addaura. Il passare del tempo è scandito dalla barba del papà Vincenzo Agostino, che da allora non ha più tagliato in attesa di giustizia. Come spesso è accaduto per i delitti di mafia, anche questa storia è stata insabbiata. Dopo 31 anni, però, si aprirà un processo. E la speranza che si arrivi alla verità si fa più concreta", conclude.(Com)