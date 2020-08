Ostia: Ieva, "cani bagnino" presidiano la spiaggia libera Spqr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il rapporto di collaborazione tra il Municipio X e la Scuola cani salvataggio centro-meridionale nell'abito del progetto "Estate sicura" e "contribuirà al rilancio d'immagine del tratto di arenile, un tempo 'Stabilimento L'Arca' in concessione, oggi Spiaggia Libera Spqr recuperata e restituita ai cittadini, accogliente, sicura e soprattutto libera". Lo dichiara il vicepresidente e assessore all'Ambiente, territorio e sicurezza del Municipio Roma X Alessandro Ieva. "Abbiamo previsto l'attivazione di una postazione fissa di sicurezza integrata il martedì e il giovedì presso la Spiaggia Libera Spqr per tutto il mese di agosto, mentre nel mese di settembre le postazioni saranno due nei fine settimana, che potranno arrivare fino a tre su nostra richiesta e in base alle disponibilità dei volontari". Per ognuna delle postazioni verranno dislocate due unità cinofile, ogni unità cinofila Sics è costituita da un cane addestrato e brevettato al salvataggio nautico e da un operatore/conduttore, anch'egli brevettato come assistente bagnante. (segue) (Com)