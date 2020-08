Ostia: Ieva, "cani bagnino" presidiano la spiaggia libera Spqr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coppia uomo/cane, è in grado, da sola, di trainare a riva, anche da grandi distanze, fino a tre persone contemporaneamente e riceve una preparazione che gli permette di operare in qualsiasi condizione meteomarina e da qualsiasi mezzo nautico. "L'attività di salvataggio attraverso le unità cinofile -continua Ieva- è volta alla salvaguardia della vita umana in acqua e contribuirà a diffondere nella popolazione ed in particolar modo tra i giovani, la cultura del rispetto degli animali e dell'ambiente, dando un tangibile esempio di utilità dell'animale e di integrazione tra uomo e natura. L'immagine delle nostre spiagge libere, ed in particolar modo la Spiaggia Libera Spqr, passa anche attraverso il progetto Estate Sicura con i 'cani bagnino' di supporto al servizio di salvamento". (Com)