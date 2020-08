Libano-Egitto: terzo egiziano trovato morto tra le macerie porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino egiziano è stato trovato senza vita tra le macerie dell’area portuale di Beirut, colpita ieri da una serie di devastanti esplosioni che hanno provocato finora 135 e almeno 5.000 feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale egiziana “Mena”, citando una nota dell’ambasciata d’Egitto in Libano. Intanto, come sottolineato dal ministro dell’Informazione egiziano Osama Heikel, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ordinato oggi di preparare urgentemente due aerei carichi di materiale medico destinati al “popolo fratello” del Libano. Le autorità egiziane hanno deciso di inviare anche squadre mediche per partecipare ai soccorsi e lavorare all’ospedale da campo fornito dall’Egitto e già allestito questa mattina per poer curare i feriti.(Cae)