Messico: per il secondo mese secondo partner commerciale degli Usa dopo il Canada (2)

- L'analisi mese per mese rivela comunque una ripresa dei flussi commerciali tra i due paesi, collegata anche alle riattivazioni dell'economia disposte da Washington e, soprattutto, da Città del Messico. Le esportazioni dal Messico, a giugno, hanno totalizzato un valore di 25 miliardi e 804 milioni di dollari, in calo del 15,4 per cento su anno. Ma il calo del sesto mese dell'anno, il primo della "nuova normalità" voluta dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, è molti minore rispetto al -47,9 per cento di aprile e il -53,5 per cento di maggio. Analoga dinamica si è registrata nel senso inverso: a giugno le importazioni dagli Usa hanno garantito movimenti per 15,787 miliardi di dollari, il 23,6 per cento in meno su anno, ma in ripresa rispetto al -43,6 per cento di aprile e al -53,5 per cento di maggio. (Mec)