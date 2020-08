Brasile: Bolsonaro, governo non in grado di pagare bonus d'emergenza covid a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che il governo federale non sarà in grado di continuare a pagare i bonus di emergenza del valore 600 real (100 euro) rivolti ai lavoratori precari e autonomi di bassa rendita e ai beneficiari di Bolsa Família (reddito di cittadinanza) ancora per molto, e che c'è necessità che "l'economia torni a funzionare". "Abbiamo iniziato a pagare per il quarto mese e poi lo faremo per il quinto. Ma non è possibile andare avanti per molto ancora perché il bonus costa 50 miliardi di real al mese. L'economia deve tornare a funzionare", ha detto il presidente all'uscita dal palazzo presidenziale. Il ministero dell'economia tuttavia sta considerando la necessità di estendere gli aiuti di emergenza fino a dicembre di quest'anno, a causa delle incertezze causate dagli effetti della pandemia di coronavirus sull'economia. Tuttavia, secondo il ministero dell'Economia, il valore dei bonus a partire da settembre, dovrebbe essere inferiore agli attuali 600 real, data la mancanza di risorse nel bilancio. (segue) (Brb)