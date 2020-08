Brasile: Bolsonaro, governo non in grado di pagare bonus d'emergenza covid a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già la prima proroga dei pagamenti dei bonus da 600 euro per altri due mesi era stata messa in dubbio dal presidente Bolsonaro che, lo scorso 22 giungo, aveva annunciato l'avvio di un negoziato con il Parlameper ridurre l'importo dei bonus. Il capo dello stato sosteneva infatti che le casse pubbliche non fossero in grado di sostenere ancora l'intero importo da 600 reais sin qui concesso come misura per arginare gli effetti della crisi sanitaria legata al nuovo coronavirus. "Il governo non può pagare bonus dello stesso importo dei precedenti. Gli aiuti ci costano 50 miliardi di real (8,4 miliardi di euro) al mese. Se il paese si indebiterà ancora, avremo un problema", affermava il presidente, nel corso di un'intervista in un programma televisivo. "Cercheremo di negoziare con Camera e Senato un importo leggermente inferiore che estenderemo per altri due mesi" ha aggiunto Bolsonaro. Le pressioni di Bolsonaro tuttavia non hanno sortito effetti. (segue) (Brb)