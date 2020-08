Brasile: Bolsonaro, governo non in grado di pagare bonus d'emergenza covid a lungo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura, che era approvata per la prima volta ad aprile, fa parte di un pacchetto varato per evitare il licenziamento di massa di lavoratori a causa del calo delle attività economiche. In caso di sospensione del contratto il lavoratore ha diritto a richiedere il sussidio di disoccupazione e in cado di riduzione degli orari al pagamento di una integrazione. Inoltre non sono possibili riduzioni del salario minimo e nessun lavoratore, anche con riduzione del 50 per cento delle ore di lavoro potrà essere retribuito con un valore inferiore al salario minimo. Il presidente aveva già da giorni fatto capire che una ulteriore proroga, al netto delle valutazioni che il governo sta facendo sull'impatto nel bilancio, non è sostenibile. (Brb)