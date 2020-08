Emirati: vasto incendio divampa nel mercato di Ajman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio nella zona commerciale (souq) della città emiratina di Ajman, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”, sul luogo sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco per controllare l’incendio che è stato domato solamente intorno alle 21 (ora locale). L’area era chiusa a causa delle misure anti coronavirus applicate dalle autorità, tuttavia, come sottolineano i media emiratini, un ospedale che si trova nelle vicinanze è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le cause dell'incendio non sono ancora state rese note. Al momento non vi sono notizie di eventuali morti o feriti. Il souq, che ospita decine di locali commerciali, è un'attrazione popolare ad Ajman e attira visitatori da tutti gli Emirati.(Res)