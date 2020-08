Ferentino: sindaco Pompeo, taglio del nastro per nuovo parcheggio con 117 stalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo parcheggio con 117 posti auto per Ferentino lo ha inaugurato oggi il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo nel corso di una cerimonia sobria per via dalle regole anti-Covid dove il sindaco Antonio e i membri dell'Amministrazione comunale, i tecnici e i responsabili dei lavori, hanno 'aperto' il nuovo parcheggio 'Labrofico-Cuppi', una moderna area di sosta ubicata tra la rampa di immissione al casello autostradale e la nuova rotatoria. Un'infrastruttura necessaria, oltre che estremamente funzionale, per tutti coloro che, quotidianamente, per lavoro o studio, devono servirsi dell'autostrada. Grazie ai lavori, che hanno riguardato la pavimentazione stradale e quella relativa agli stalli per i parcheggi, il sistema di raccolta delle acque superficiali con caditoie stradali in ghisa e pozzetti prefabbricati e, infine, la segnaletica verticale e orizzontale, sono stati realizzati 117 posti auto, di cui 5 riservati ai disabili. Con la realizzazione del parcheggio, si completa un'intera area a servizio non soltanto della città di Ferentino ma di tutta l'area nord della provincia di Frosinone. (segue) (Com)