Difesa: Libano, Italia fornisce due velivoli Aeronautica per trasporto specialisti e aiuti umanitari

- In seguito alle esplosioni che hanno devastato ieri la città di Beirut e alla conseguente mobilitazione della comunità internazionale per inviare al più presto aiuti umanitari, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha immediatamente messo a disposizione della Protezione civile, per il tramite del Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della Difesa, due velivoli C-130J dell'Aeronautica militare. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa. I velivoli, appartenenti alla 46ma brigata aerea di Pisa, decolleranno nelle prossime ore, come da ordine del Comando delle operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, con a bordo un team composto da Vigili del fuoco e personale dell'Esercito italiano specializzato ad operare in contesti caratterizzati da minaccia Cbrn (chimica, batteriologica, radiologica e nucleare). Una seconda missione è prevista per domani, dedicata al trasporto di materiale umanitario e medico. Il Settimo reggimento difesa Cbrn "Cremona" è il reparto dell'Esercito deputato ad assolvere compiti in materia di difesa specialistica Cbrn. (segue) (Res)