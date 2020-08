Difesa: Libano, Italia fornisce due velivoli Aeronautica per trasporto specialisti e aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul territorio nazionale, così come in tutti i teatri operativi in cui sono impiegate le Forze armate italiane, assetti specialistici del Settimo reggimento garantiscono le attività peculiari di rivelazione, identificazione, campionamento e decontaminazione. Il C-130J, in dotazione alla 46ma brigata aerea di Pisa, è un velivolo da trasporto di personale, materiali e mezzi, spesso utilizzato anche in attività di supporto a favore della collettività, come nel caso di trasporti sanitari d'urgenza, di pazienti in imminente pericolo di vita, che richiedono l'imbarco di una ambulanza o in bio-contenimento. Questi velivoli sono stati utilizzati recentemente anche per il trasporto di materiale sanitario in tutto il Paese, nonché per il trasporto di aiuti umanitari in Paesi colpiti da calamità, come ad esempio nel caso dell'Ucraina, a seguito dell'alluvione di giugno, per citare solo il caso più recente. (Res)