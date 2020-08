Decreto Rilancio: De Lise (Ungcec), governo proroghi scadenza contributi a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'articolo 25 del decreto rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto per le attività che abbiano registrato un significativo calo di fatturato nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Anche in assenza del calo di fatturato, comunque, l'agevolazione spetta ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili: "Per ricevere questo contributo, occorre fare domanda per via telematica entro il 13 agosto 2020, una data che suscita perplessità visto l'enorme carico di lavoro che si è registrato nelle ultime settimane, sia per gli studi professionali che per le aziende. Chiediamo dunque al governo una proroga della scadenza dell'adempimento per uscire da questa situazione imbarazzante". (segue) (Ren)